Enner Valencia'dan Atatürk paylaşımı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia, Ekvador'da yaşanan olaylardan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü paylaştı.
Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve sonrasında Internacionel'e transfer olan Enner Valencia ülkesi Ekvador'da yaşanan son olaylardan sonra sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.
Ekvador'da yaşanan kartel olaylarına tepki gösteren Enner Valencia, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü paylaştı.
İşte Enner Valencia'nın paylaşımı:
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