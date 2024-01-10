Enner Valencia'dan Atatürk paylaşımı!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:31

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:31

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve sonrasında Internacionel'e transfer olan Enner Valencia ülkesi Ekvador'da yaşanan son olaylardan sonra sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

Ekvador'da yaşanan kartel olaylarına tepki gösteren Enner Valencia, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü paylaştı.

İşte Enner Valencia'nın paylaşımı: