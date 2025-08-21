Valentin Rosier'den Türkiye itirafı! 'Hayatı bir kral gibi yaşıyorsun'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 16:28:00
Cumhuriyet Spor
Osasuna forması giyen Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

La Liga ekibi Osasuna formasına giyen Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyeri hakkında ABD merkezli RG sitesine açıklamalarda bulundu.

"HAYATI KRAL GİBİ YAŞIYORSUN"

Rosier, "Beşiktaş'tayken hayatı bir kral gibi yaşıyorsun. Dışarı çıktığında özel şoförün var, herkes seninle fotoğraf çektirmek istiyor ve inanılmaz bir taraftar kitlesiyle maç günü atmosferi oluyor. Kendini önemli hissediyorsun" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Rosier ayrıca, "Beşiktaş'la imzaladığımda Türkiye'deki seviye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Biraz kolay olabileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunun devre arasından Sporting'den transfer olan Rosier, Türkiye'de 37 maçta 3 gol ve 7 asistle parlamış, 3 kupalı sezonda adından söz ettirmişti.

