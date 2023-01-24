Valentin Rosier'in PFDK'ye sevk nedeni belli oldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 20:05

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 20:05

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valentin Rosier PFDK'ye sevk edildi.

Fransız futbolcunun sevk nedeninin "hakaret" olduğu belirtildi.

Valentin Rosier (solda)

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Öte yandan Valentin Rosier dışında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "sportmenliğe aykırı hareket", Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik ise "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.