Beşiktaş'tan 4 maçlık müthiş seri
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş bunu çok zorlu bir fikstürde başardı.
1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen siyah-beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı.
Vincent Aboubakar
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Geçen hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü.
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