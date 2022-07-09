Valentine Ozornwafor'un yeni takımı belli oldu!

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:26

Eski Galatasaraylı futbolcu Valentine Ozornwafor, bir takım daha değiştirdi.

Galatasaray'ın 100 bin Euro satın alma opsiyonuyla RSC Charleroi'e kiraladığı ve daha sonra Belçika ekibinin opsiyonunu kullandığı genç oyuncu Fransa'ya gitti.

FRANSA'YA KİRALANDI

RSC Charleroi, Galatasaray'dan kiraladığı 22 yaşındaki savunmacının 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Sochaux, Valentine Ozornwafor'u satın alma opsiyonuyla RSC Charleroi'den kiraladığını açıkladı.

Nijeryalı stoper, 3 yıl önce 300 bin Euro'ya transfer edilmişti. Genç savunmacı, 2019'da da 200 bin Euro karşılığında Almeria'ya kiralanmıştı.