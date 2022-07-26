Valerien Ismael: Sabretmemiz lazım, doğru yoldayız

26 Temmuz 2022 Salı, 23:13

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanyol ekibi Deportivo Alaves takımı ile Estadio Camilo Cano La Nucia stadında karşılaştı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya; Ersin Destanoğlu, Berkay Vardar, Welinton Souza, Necip Uysal, Valentin Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Wout Weghorst ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın 2. yarısına Cenk Tosun ve Emre Bilgin değişiklikleri ile başlayan Beşiktaş’ta daha sonra Oğuzhan Akgün, Emirhan İlkhan, Emrecan Uzunhan, Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan Delibaş, N’Koudou ve Romain Saiss oyuna dahil oldu.

Müsabakanın ilk yarısını Muleka’nın golüyle 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam lige hazır olacaklarını belirtirken transfer için sol bek vurgusu yaptı.

Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"İYİ BİR YÜKLEME YAPTIK"

"İstediğimiz buydu. Futbolcularımızı üst seviyeye çıkarmak için iyi takımlarla oynamamız gerekiyordu. İyi bir yükleme yaptık. Bazı yerlerde yorgunluk belirtisi vardı, normal. 6 haftalık programı tüm sezon kullanacağız. Dönünce bir maçımız daha var. Ardından da lig başlayacak."

"İHTİYACIMIZ SOL BEK"

"Şu anda takviye için ihtiyaç duyduğumuz pozisyon sol kanat bek, bu net bir görüntü. Çalışmalarımız sürüyor, Ceyhun Bey ile odak noktamız bu. Bazı oyuncularımızın sakatlığı var. Eksiklerimizi tamamlayıp oyuncularımızın hazır seviyeye gelmesi gerekiyor. Onları gördükten sonra tekrar değerlendirme yapacağız."

"SABRETMEMİZ LAZIM"

"Takımımız hazır olacak, planımız bu. Şu anda anlamak gerekiyor. Saiss ve Emrecan'ı takıma monte etmek istiyoruz. Savunmada eksikliklerimiz var, sabretmemiz lazım. Hazır olacağız, tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. İki haftada üç kamp yaptık. Futbolcularımız istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyorlar, bizim de istediğimiz buydu."