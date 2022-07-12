Valerien Ismael'den 8 futbolcuya yakın takip

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın teknik direktörü Valerien Ismael, futbolcularıyla özel ilgileniyor. Yeni transferler de Fransız teknik direktörün yakın takibinde bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 10:13
Valerien Ismael'den 8 futbolcuya yakın takip
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla bireysel görüşmelere devam ediyor. Ismael, sezon başına kadar takımın her yönden hazır hale gelmesi için uğraş veriyor.

ISMAEL TEK TEK İLGİLENİYOR

Fanatik’in haberine göre, Fransız teknik direktör Avusturya kampında tüm oyuncularını yakından izliyor ve konuşmalar yapıyor. 46 yaşındaki teknik direktör oyuncularına beklentilerini anlatmasının yanı sıra özel çalışmalar konusunda da bilgiler veriyor.

8 FUTBOLCU İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Ismael, son yapılan antrenmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.


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