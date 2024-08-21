Van Bronckhorst ayrılması muhtemel iki ismi açıkladı: 'Başka bir meydan okuma daha iyi olabilir'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 21:25

Güncelleme: 21.08.2024 - 21:31

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Rakibimizin Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Biz iki maçın sonunda gruplara kalmayı hedefliyoruz."

"RAKİBİ İZLEYEREK 11'İ BELİRLİYORUM"

"İlk 11 son üç maçta hemen hemen aynıdydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı bir rakip farklı bir zemin."

"Sentetik zemine İskoçya ve Hollanda'dan alışkınım. İyi bir sentetik zemini, kötü bir çime tercih ederim. Yarın ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Lugano için de farklı olacak, onlar da normalde sentetik çim de oynamıyorlar."

ABOUBAKAR VE MULEKA AÇIKLAMASI

"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Kendisi iyi çalışıyor ama bir transfer ihtiyacı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Muleka'nın bir transfer durumu söz konusu o yüzden gelmedi."