Van Bronckhorst ayrılması muhtemel iki ismi açıkladı: 'Başka bir meydan okuma daha iyi olabilir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak Lugano maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Hollandalı teknik adam kadroya almadığı Aboubakar ve Muleka'nın siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 21:25
Van Bronckhorst ayrılması muhtemel iki ismi açıkladı: 'Başka bir meydan okuma daha iyi olabilir'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Rakibimizin Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Biz iki maçın sonunda gruplara kalmayı hedefliyoruz."

"RAKİBİ İZLEYEREK 11'İ BELİRLİYORUM"

"İlk 11 son üç maçta hemen hemen aynıdydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı bir rakip farklı bir zemin."

"Sentetik zemine İskoçya ve Hollanda'dan alışkınım. İyi bir sentetik zemini, kötü bir çime tercih ederim. Yarın ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Lugano için de farklı olacak, onlar da normalde sentetik çim de oynamıyorlar."

ABOUBAKAR VE MULEKA AÇIKLAMASI

"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Kendisi iyi çalışıyor ama bir transfer ihtiyacı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Muleka'nın bir transfer durumu söz konusu o yüzden gelmedi."


beşiktaş haberleri Giovanni van Bronckhorst haberleri vincent aboubakar haberleri jackson muleka haberleri Lugano haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması
Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!

Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!
Lugano'dan flaş Beşiktaş paylaşımı: '10 ay önce...'

Lugano'dan flaş Beşiktaş paylaşımı: '10 ay önce...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler