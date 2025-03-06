Van Bronckhorst'tan Rangers'a tebrik! 'Gurur duyuyorum'
Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası takımı ve teknik direktör Barry Ferguson'u tebrik etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Rangers ve teknik direktör Barry Ferguson'u tebrik etti.
Hollandalı çalıştırcı Rangers'ın aldığı galibiyet sonrası, "Muhteşem! Muhteşem! Muhteşem performans. Rangers ile, Barry Ferguson ve takımla gerçekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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