Van Hooijdonk'tan Van Gaal'e penaltı eleştirisi

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:35

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.

Şimdilerde ülkesi Hollanda'da yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Pierre Van Hooijdonk, Arjantin karşılaşması sonrası Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'i eleştirdi.

Van Hooijdonk maç sonu sözlerinde Van Gaal'in penaltı atıcıları konusunda yanlışlık yaptığını belirterek, "İstatistikleri inceledim, Hollanda'da en yüksek yüzdeli penaltıcının Vincent Janssen olduğu biliniyordu. 119. dakikada penaltı atmak istemeyen birinin yerine Janssen'i oyuna sokamaz mıydık? Gakpo'nun yerine Noa Kang girdi ama Janssen oyuna alınmadı" açıklamasını yaptı.

Hollanda, maçtaki seri penaltılarda Van Dijk ve Berghuis'in atışlarından yararlanamamıştı.

Öte yandan Belçika Ligi'nde bu sezon 17 maçta 9 gol 4 asistle oynayan Van Hooijdonk'un dikkat çektiği Vincent Janssen, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.