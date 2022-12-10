2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında bugün İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
10 Aralık Cumartesi günü (bu akşam) Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
İNGİLTERE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.
Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
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