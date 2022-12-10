Dünya Kupası'nda Lionel Messi rekora ortak oldu!
Katar'ın ev sahipiliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Çeyrek finalin ikinci maçında Hollanda ve Arjantin kozlarını paylaştı. Arjantin'in yarı finale yükseldiği karşılaşmada dünya yıldızı Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarıyla skoru 4-3 yapan Arjantin, yarı finale yükselen taraf oldu. Kritik maçta Lionel Messi kırdığı rekorlara bir yenisi daha ekledi.
Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki beşinci asistini Hollanda karşısında yapan Lionel Messi, Pele'yi geride bıraktı ve Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
MESSI REKORA ORTAK OLDU
71. dakikada sol kanattan süratle sıfıra inen Acuna, Dumfries'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Lionel Messi geçti, hakem düdüğünü çaldı ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Bu golle Arjantin farkı 2'ye çıkardı.
Lionel Messi, attığı bu penaltı sonrası 10 golle Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olan Gabriel Batistuta'nın rekorunu egale etti.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Messi, maçın adamı seçildi.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Kadir İstekli kendini böyle aklamaya çalıştı!
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Ünlü oyuncu Türkiye’den ayrılıyor