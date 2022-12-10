Dünya Kupası'nda Lionel Messi rekora ortak oldu!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:30

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarıyla skoru 4-3 yapan Arjantin, yarı finale yükselen taraf oldu. Kritik maçta Lionel Messi kırdığı rekorlara bir yenisi daha ekledi.

Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki beşinci asistini Hollanda karşısında yapan Lionel Messi, Pele'yi geride bıraktı ve Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

MESSI REKORA ORTAK OLDU

71. dakikada sol kanattan süratle sıfıra inen Acuna, Dumfries'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Lionel Messi geçti, hakem düdüğünü çaldı ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Bu golle Arjantin farkı 2'ye çıkardı.



Lionel Messi, attığı bu penaltı sonrası 10 golle Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olan Gabriel Batistuta'nın rekorunu egale etti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Messi, maçın adamı seçildi.