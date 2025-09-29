Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 19:18:00
Vanspor FK'nin 5 maçlık hasreti sona erdi!

Vanspor FK, TFF 1. Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SK'yi 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Vanspor FK, Amed SK'yi ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Vanspor FK, 3-0'lık skorla kazandı.

Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Francesc Regis Crespi, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7. dakikada Medeni Bingöl kaydetti.

5 MAÇLIK HASRETİNİ DİNDİRDİ

Hakan Kutlu'nun ekibi Vanspor FK, bu galibiyetin ardından 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 12'ye yükseltti. Amed SK, 13 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in gelecek haftasında Vanspor, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Vanspor FK #Amed Sportif Faaliyetler

