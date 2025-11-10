VAR kayıtları açıklandı: İşte Osimhen'in iptal edilen golünün nedeni!

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtlarında Kocaelispor - Galatasaray karşılaşması da yer aldı.

Victor Osimhen'in iptal edilen golündeki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."

Çağdaş Altay: "Evet hocam."

VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."

VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."

VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."

Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."

VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."

Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır karar senin."