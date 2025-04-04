VAR odasında flaş görüntü: Maç sırasında bahis oynadı!
Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Bir VAR teknisyeninin, görev aldığı maç sırasında canlı bahis oynadığı ortaya çıktı.
Bulgaristan futbolu, eşi benzeri görülmemiş bir skandalla sarsıldı.
Ülkenin en üst düzey futbol liginde görev yapan bir VAR odası teknisyeninin, görev aldığı maç esnasında canlı bahis oynadığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Olay, spor kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir şok ve tepkiyle karşılandı.
Sporx'te yer alan habere göre; skandal olay geçen günlerde Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir müsabaka sırasında yaşandı. VAR odasında görevli olduğu belirtilen teknisyenin, maçın kritik anları yaşanırken kişisel cihazından veya sistem üzerinden bir bahis sitesine erişerek canlı bahis yaptığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler, kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırıldı.
Görüntülerin hızla yayılması, futbolun adil yönetimi ve hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.
BULGAR FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPMADI
Özellikle VAR sisteminin futbolda adaleti sağlamak amacıyla kullanıldığı bir dönemde, sistemin içinden bir görevlinin böylesi bir eyleme karışması, teknolojinin etik kullanımı ve denetimi hakkında da soru işaretleri doğurdu.
Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan (BFU) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, ülkedeki spor medyası ve futbolseverler olayın derhal soruşturulması ve sorumlular hakkında gerekenin yapılması yönünde çağrılarda bulundu.
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