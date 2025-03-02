VAR uygulaması için tarihi oylama yapıldı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:23

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:23

Dünya futbolunda resmi olarak 2018'den bu yana kullanılmaya başlayan video yardıcı hakem (VAR) sistemi, birçok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. VAR'ın tartışıldığı ülkelerden birisi de Norveç.

Norveç'te 2023 yılında kullanılmaya başlanan VAR sistemi, oyunun akışını fazla etkilediği gerekçesiyle taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Öyle ki Rosenborg - Lillestrom maçının başlamasından kısa bir süre sonra taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddelerle VAR'ı protesto etmişti.

Norveç'teki 1. ve 2. ligde yer alan 32 takımın katılımıyla ocak ayında gerçekleşen toplantıda 19 kulüp VAR'ın kaldırılmasını istemiş, 13'ü ise kullanılmaya devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

Bu talebi göz önüne alan Norveç Futbol Federasyonu, bu hafta sonu düzenlediği kongrede VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylamaya sundu.

Yaklaşık üç saat süren tartışmaların ardından Norveç futbolunda video yardımcı hakem uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.

Yapılan oylamada 321 oy VAR'ın devamı yönünde kullanıldı. "VAR kaldırılsın" diyenler ise 129 oyda kaldı.

Oylamanın ardından konuşan Rosenborg Başkanı Cecilie Gotaas Johnsen hayal kırıklığını uğradıklarını belirterek, "Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorum. Demokrasi bir seçim yaptı, bu yüzden buna uyum sağlamamız gerekiyor ancak hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı.