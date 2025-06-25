Vasilije Micic'ten dikkat çeken Atina paylaşımı!

Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Instagram hesabından Atina'ya gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım, yıldız oyuncunun yeni durağının Yunanistan'ın başkenti olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Micic, Atina seyahatinin kişisel nedenlerle ilişkili olduğunu, basketbolla ilgili olmadığını açıkladı.

NEREYE GİDECEĞİ MERAK KONUSU

Micic'in adı uzun süredir Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv ve Kızıl Yıldız gibi önemli kulüplerle anılıyor. İki kez EuroLeague şampiyonu olan tecrübeli oyun kurucunun, NBA kariyerinin ardından hangi takımda devam edeceği merak konusu.