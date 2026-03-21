Vedat Albayrak Tiflis'te altın madalya kazandı!

21.03.2026 19:35:00
Milli judocu Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam Turnuvası finalinde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda mücadele eden milli judoculardan Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2026 Dünya Judo Turu'nun 4'üncü grand slam organizasyonu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlendi.

Turnuvaya son 32 turundan başlayan Vedat, sırasıyla Fransız Matteo Giordano, ev sahibi ülkeden Irakli Beroshvili, Bulgar Georgi Gramatikov ve bir diğer Gürcü sporcu Dimitri Gochilaidze’yi eleyerek adını finale yazdırdı.

İKİNCİ ALTIN MADALYA

Vedat, finalde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı da yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Bu sonuçla Türkiye, pazar günü sona erecek organizasyondaki 2'nci altın madalyasını elde etti. Dün de Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo) şampiyonluğa ulaşmıştı.

