Vedat Muriç için resmi açıklama!

05 Haziran 2022 Pazar, 09:21

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçirdikten sonra kariyerine 17.5 milyon Euro bedelle transfer olduğu İtalyan ekibi Lazio'da devam eden Vedat Muriç, transferde hareketli günler geçiriyor. Muriç, geçen sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçirmişti. Yakın zamanda Galatasaray ile de anılan Kosovalı forvet için Mallorca'dan bir açıklama geldi.

"VEDAT MURİÇ'TEN MEMNUN KALDIK"

Okbaleares'e konuşan Mallorca'nın sportif direktörü Pablo Ortells, ocak ayında 12 milyon Euro opsiyon ile kiralanan 28 yaşındaki Muriç'in geleceği hakkında konuştu. Ortells, "Ocak döneminde piyasa oldukça karışıktı. Biz Muriç'in farklı bir profil olduğunu düşündük. Gerçek şu ki ondan memnun kaldık. Peki burada kalır mı? Daha önce söylediğim gibi; performansından memnunuz. Ama onu kalmaya ikna edip edemeyeceğimizi göreceğiz" dedi.

"12 MİLYON EURO VERMEMİZ ÇOK ZOR"

Transferde bir stratejilerinin olduğunu belirten Mallorca yöneticisi, "Bizim hedeflerimiz var. Sözleşme imzalarken hem kendisi hem de Lazio ile anlaşmaya varıldığı doğru. Ancak; Mallorca'nın 12 milyon Euro ödemesi çok zor. Her şartın yeniden müzakere edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MURİÇ'İN KALMASI İÇİN 3 TARAFIN ANLAŞMASI ŞART"

Öte yandan Pablo Ortells, "Farklı formüller arıyoruz ama Vedat'ın Mallorca'da devam edebilmesi için 3 tarafın anlaşması şart. Bu sadece bize bağlı olmayan bir durum. Onu takımda tutmaya çalışacağız ama futbolun kurallarının neler olduğunu da iyi biliyoruz" açıklamasını yaptı.

KOSOVALI GOLCÜNÜN PERFORMANSI

2021-22 sezonunda Vedat Muriç, Mallorca formasıyla 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lazio'da 15 maçta gol atamayan futbolcu, İtalya'da sert eleştirilere maruz kalmıştı. 2020-21 sezonunda Lazio'da 36 maçta 3 gol üreten Muriç, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 17 gol 6 asistlik katkı yapmıştı.