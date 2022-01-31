Vedat Muriç, İspanya'ya transfer oldu

İtalya Ligi ekibi Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, İspanyol kulübü Real Mallorca'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:15
Vedat Muriç, İspanya'ya transfer oldu
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Lazio'da beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'in, sezon sonuna kadar İspanyol kulüp Real Mallorca'ya kiralandığı açıklandı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muriç'in, Türkiye'de forma giydiği 210 karşılaşmada 76 gol kaydettiği ifade edildi.

Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki forvetin, 37 milli maçta 18 golü bulunuyor.


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