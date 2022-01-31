Vedat Muriç, İspanya'ya transfer oldu
İtalya Ligi ekibi Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, İspanyol kulübü Real Mallorca'ya transfer oldu.
Lazio'da beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'in, sezon sonuna kadar İspanyol kulüp Real Mallorca'ya kiralandığı açıklandı.
İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muriç'in, Türkiye'de forma giydiği 210 karşılaşmada 76 gol kaydettiği ifade edildi.
Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki forvetin, 37 milli maçta 18 golü bulunuyor.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Rumen oyuncunun eski kulübü açıkladı
- Almanya’da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı
- Yunanistan'ın geri ittiği 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Galatasaray transferi resmen duyurdu
- Haber alınamıyordu, okul müdüründen acı haber
- Tedavi için getirildiği hastanede donarak öldü
- CHP'den Erdoğan'a 'elektrik' tepkisi
- Manchester City'ye Arjantinli forvet
- Büyükçekmece'de taşlı sopalı kavga: Gözaltına alındılar
- Tandırda ekmek pişiriyordu: Yanarak can verdi