Vedat Muriç'in devre arasında Lazio'dan ayrılması bekleniyor

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 14:15
<p>Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 17.5 milyon Avro + 2.5 milyon Avro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'in, Çizme macerası sona eriyor.</p>

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 17.5 milyon Avro + 2.5 milyon Avro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'in, Çizme macerası sona eriyor.

<p>İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'a göre, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atabilen Vedat Muriç, Lazio'da gözden çıkarıldı.</p>

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'a göre, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atabilen Vedat Muriç, Lazio'da gözden çıkarıldı.

<p>Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriç'i elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.</p>

Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriç'i elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

<p>İtalya Serie A'ya büyük beklentilerle giden Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'den Lazio formasıyla 42 resmî maça çıktı.</p>

İtalya Serie A'ya büyük beklentilerle giden Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'den Lazio formasıyla 42 resmî maça çıktı.

<p>Muriqi, söz konusu 42 maçta iki gol atarken, iki kez de asist yaptı.</p>

Muriqi, söz konusu 42 maçta iki gol atarken, iki kez de asist yaptı.

<p>Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe'de 36 resmî maçta 17 gol atıp yedi de asist yapmıştı.</p>

Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe'de 36 resmî maçta 17 gol atıp yedi de asist yapmıştı.

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