<p>Lazio'nun 27 yaşındaki golcüsü Muriç, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.&nbsp;</p>
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Lazio'nun 27 yaşındaki golcüsü Muriç, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. 

<p>İtalya’da son günlerin en çok konuşulan konusu, Muriç’in Lazio transferi sırasında yaşanan ve sportif direktör İgli Tare’nin de adının karıştığı komisyon skandalı.&nbsp;</p>
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İtalya’da son günlerin en çok konuşulan konusu, Muriç’in Lazio transferi sırasında yaşanan ve sportif direktör İgli Tare’nin de adının karıştığı komisyon skandalı. 

<p>Bu olay, kulüpte zaten mutsuz olan Kosovalı forvet için bardağı taşıran son damla oldu.</p>
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Bu olay, kulüpte zaten mutsuz olan Kosovalı forvet için bardağı taşıran son damla oldu.

<p>İtalyan basınında çıkan haberlerde, Simone İnzaghi’nin ardından takımın başına geçmeye hazırlanan Maurizio Sarri’nin de Muriç’i düşünmediği öne sürülüyor.&nbsp;</p>
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Simone İnzaghi’nin ardından takımın başına geçmeye hazırlanan Maurizio Sarri’nin de Muriç’i düşünmediği öne sürülüyor. 

<p>Şartlar Sarı-Lacivertliler’e uyarsa, yeni sezondaki iki forvet transferinden birinin Kosovalı oyuncu olması yüksek ihtimal.&nbsp;</p>
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Şartlar Sarı-Lacivertliler’e uyarsa, yeni sezondaki iki forvet transferinden birinin Kosovalı oyuncu olması yüksek ihtimal. 

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