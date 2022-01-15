Vedat Muriç, Premier Lig'e doğru

15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:23

Fenerbahçe'den Lazio'da transfer olan Vedat Muriç 2 yıllık süreçte aradığını bulamadı.

Kosovalı yıldız, İtalyan temsilcisinde kariyerinin en kötü dönemini yaşamasının ardından ayrılık kararı aldı.

Kosova basını, 27 yaşındaki forvetin Lazio'dan ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.

Lazio'yu sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan Muriç için Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku futbolcu hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

"Vedat Muriç Türkiye'ye dönmek istiyor" diyen Sadiku, "Ancak Lazio'nun paraya ihtiyacı var. West Bromwich ve Leeds, Muriç için bonservis bedeli ödemeye hazır" açıklamalarında bulundu.

Sadiku ayrıca Muriç için Lazio'ya henüz resmi teklif iletilmediğini fakat ilgilenen kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

2 sezonda 48 maçta forma giyen Vedat Muriç 2 gol atarken aynı sayıda asist yaptı.