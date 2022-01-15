Vedat Muriç, Premier Lig'e doğru
Lazio'da beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Vedat Muriç ayrılık kararı aldı.
Fenerbahçe'den Lazio'da transfer olan Vedat Muriç 2 yıllık süreçte aradığını bulamadı.
Kosovalı yıldız, İtalyan temsilcisinde kariyerinin en kötü dönemini yaşamasının ardından ayrılık kararı aldı.
Kosova basını, 27 yaşındaki forvetin Lazio'dan ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.
Lazio'yu sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan Muriç için Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku futbolcu hakkındaki son gelişmeleri aktardı.
"Vedat Muriç Türkiye'ye dönmek istiyor" diyen Sadiku, "Ancak Lazio'nun paraya ihtiyacı var. West Bromwich ve Leeds, Muriç için bonservis bedeli ödemeye hazır" açıklamalarında bulundu.
Sadiku ayrıca Muriç için Lazio'ya henüz resmi teklif iletilmediğini fakat ilgilenen kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
2 sezonda 48 maçta forma giyen Vedat Muriç 2 gol atarken aynı sayıda asist yaptı.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- THY'den yeni 'PCR test zorunluluğu' kararı
- Aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı!
- Mehmet Ceyhan'dan çok sert tepki
- 'AK Parti hızlı dağılma sürecine girecek'
- AKP'li meclis üyeleri istifa etti
- Tantunicide skandal görüntüler
- Emekli ve memura kötü haber
- Saraylar için kesenin ağzı yine açıldı!