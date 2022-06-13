Vedat Muriç transferi için flaş iddia!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç için İspanya'dan bir iddia geldi. Kosovalı golcü için Mallorca ve Galatasaray'ın sözleşme planı var.
Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Nokta atışı transferler yapacağız" derken İspanya'dan golcü transferiyle ilgili bir iddia geldi. İddiaya göre; Galatasaray, bonservisi Lazio'da olan ve Mallorca'da kiralık oynayan Vedat Muriç için istekli görünüyor.
Okdiario'da yer alan habere göre; Mallorca, Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriç ile yola devam etmek istiyor. Futbolcu da buna sıcak bakıyor. Fakat; sözleşmede yer alan 12 milyon Euro'luk opsiyonu Mallorca ödemeye sıcak bakmıyor. Roma'nın ise bu rakamı taksitler halinde ödeme fırsatı vereceği iddia edildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERECEKLER
Haberin detayında Mallorca ile Muriç arasında 4 yıllık sözleşme imzalanma planı olduğu ve söz konusu bonservisin de 3'er milyon Euro olmak üzere 4 taksitle ödenebileceği belirtildi.
Kuzey İrlanda'ya attığı 2 golle dikkati çeken ve 28 yaşına giren Kosovalı futbolcu Mallorca'da 12 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. İspanyol basını, Muriç'in adapte olamadığı İtalya'ya geri dönmeyi istemediğini de yazdı.
GALATASARAY DA DEVREDE
Öte yandan Galatasaray'ın da Muriç için bir planı olduğu öne sürüldü. Tomeu Maura imzalı haberde, Galatasaray'ın transferi bitirmek istediği ve Mallorca'nın tüm planlarının sarı-kırmızılılar sebebiyle suya düşebileceği vurgulandı.
MURİÇ TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Daha önce Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro bedel karşılığında transsfer olmuştu. Muriç, "Şu anda Kosova Milli Takımı'na konsantre olmuş durumdayım. Maçları oynayacağım ve daha sonra da tatil yapacağım. Buna ihtiyacım var. Psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum. Şu anda sadece bir takımla sözleşmem var; o da Lazio. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum ve daha sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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