Vedat Muriç yıldızlaştı: Kosova, GKRY'ye gol oldu yağdı!

Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 4-0 mağlup etti.

Vedat Muriç yıldızlaştı: Kosova, GKRY'ye gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 21:40

UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kosova karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan maçı Kosova 4-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9. (P), 21. dakikalarda Vedat Muriç'ten; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi.

RASHİCA'DAN ASİST 

Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise 3 puanda kaldı.

Kosova'da Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. 

Vedat Muriç 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.


Etiketler: #Kosova #Güney Kıbrıs Rum Yönetimi #uefa uluslar ligi

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