Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!

İspanya Ligi'nde Vedat Muriqi'nin damga vurduğu maçta Mallorca, Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Vedat Muriqi önce kendi kalesine attı, sonra penaltı kaçırdı ama son dakikada galibiyeti getirdi.

Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:29

İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi'nin son dakikalarda penaltıdan attığı golle kazanan Mallorca oldu.

Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı.

Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti. Mallorca'da Cyle Larin, Espanyol maçına yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Kümede kalma hesapları yapan Espanyol 28 puanla araya girdi.

Milli aranın ardından Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Espanyol, Atletico Madrid'i ağırlayacak.


Etiketler: #Vedat Muriqi #Mallorca #espanyol

İlgili Haberler

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!
Vedat Muriqi'den gündem olan hareket: VAR uyarısıyla ortaya çıktı!

Vedat Muriqi'den gündem olan hareket: VAR uyarısıyla ortaya çıktı!
Vedat Muriqi'den itiraf: 'Türkiye'de harikaydım ama...'

Vedat Muriqi'den itiraf: 'Türkiye'de harikaydım ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler