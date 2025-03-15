Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:29

Güncelleme: 15.03.2025 - 21:29

İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi'nin son dakikalarda penaltıdan attığı golle kazanan Mallorca oldu.

Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı.

Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti. Mallorca'da Cyle Larin, Espanyol maçına yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Kümede kalma hesapları yapan Espanyol 28 puanla araya girdi.

Milli aranın ardından Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Espanyol, Atletico Madrid'i ağırlayacak.