Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
İspanya Ligi'nde Vedat Muriqi'nin damga vurduğu maçta Mallorca, Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Vedat Muriqi önce kendi kalesine attı, sonra penaltı kaçırdı ama son dakikada galibiyeti getirdi.
İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi'nin son dakikalarda penaltıdan attığı golle kazanan Mallorca oldu.
Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.
Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı.
Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.
30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti. Mallorca'da Cyle Larin, Espanyol maçına yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.
Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Kümede kalma hesapları yapan Espanyol 28 puanla araya girdi.
Milli aranın ardından Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Espanyol, Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
- Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
- Kar Motosikleti Şampiyonası’nda yarışacaklar belli oldu!
- Solskjaer'den sakatlık açıklaması
- Özel sporcularımızın madalya zaferi!
- Konya'da ilk gol geldi!
- Haaland'dan tarihe geçen performans!
- Metin Kurt adı İBB Tesisi'nde yaşatılacak
- Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi!
- TFF'den yabancı hakem kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Saray Gidicidir
- Cinsel saldırı davasında skandal soru!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan çıkışı