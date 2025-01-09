Vedat Muriqi'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!
İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere geri döneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Mallorca forması giyen Kosovalı futbolcu, "Yaz transfer dönemine kadar çıkışımı mümkün görmüyorum" dedi.
'MALLORCA TEKLİFLERE KAPALI'
Tivibu Spor'a konuşan 30 yaşındaki futbolcunun açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de tanıyorlar, benim gideceğim her kulübe neler katacağımı biliyor kulüp yöneticileri veya hocalar. O yüzden ocak transferi veya yaz transferinde sadece Türkiye için değil, genel anlamda diyorum bir şeyler oluyor. Mallorca bu konuda tekliflere kapalı. Sözlü ya da yazılı hiçbir teklifi duymak istemiyorlar. Bu sefer de böyle oldu. O yüzden yaz transfer dönemine kadar çıkışımı mümkün görmüyorum, mutluyum. Futbolda ne zaman nereye gideceğiniz belli olmuyor. Biz profesyonel futbolcularız gittiğimiz her yere adapte olmaya çalışıyoruz."
Muriqi bu sezon Mallorca'da 15 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.
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