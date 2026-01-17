Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vedat Muriqi'ten Bilbao'ya karşı hat-trick!

Vedat Muriqi'ten Bilbao'ya karşı hat-trick!

17.01.2026 20:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vedat Muriqi'ten Bilbao'ya karşı hat-trick!

Mallorca, Vedat Muriqi'nin hat-trick yaptığı maçta Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren 3 golü da Vedat Muriqi attı. Kosovalı golcü 5. dakikada ağları havalandırdı. 42'de penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı. 69'da ise penaltıda kaleci Unai Simon'u mağlup etti.

Muriqi, bu hat-trick ile beraber son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu.

Athletic Bilbao'nun golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.

ATHLETIC BILBAO'YA 2 KIRMIZI KART

Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve ihraç edildi. Unai Gomez ise kenara alındıktan sonra kırmızı kart gördü.

MALLORCA 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

3 maç aradan sonra kazanan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3'ünde yenilen Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise şanssızlığını Sevilla deplasmanında kırmaya çalışacak.

İlgili Konular: #Vedat Muriqi #Mallorca #Athletic Bilbao

İlgili Haberler

Espanyol 10 kişiyle kazandı, Vedat Muriqi'nin golleri yetmedi!
Espanyol 10 kişiyle kazandı, Vedat Muriqi'nin golleri yetmedi! İspanya La Liga 4. hafta kapanış maçında Mallorca'yı konuk eden Espanyol, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Vedat Muriqi'nin iki golü konuk ekibe puan getirmedi.
Vedat Muriç hat-trick yaptı: Kosova B Ligi'ne yükseldi!
Vedat Muriç hat-trick yaptı: Kosova B Ligi'ne yükseldi! Kosova, UEFA Uluslar Ligi play-ff turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek B Ligi'nde yoluna devam eden ekip oldu.
Vedat Muriç'in golü Mallorca'ya yetmedi!
Vedat Muriç'in golü Mallorca'ya yetmedi! Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.