Vedat Muriç hat-trick yaptı: Kosova B Ligi'ne yükseldi!

Kosova, UEFA Uluslar Ligi play-ff turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek B Ligi'nde yoluna devam eden ekip oldu.

Vedat Muriç hat-trick yaptı: Kosova B Ligi'ne yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:05

UEFA Uluslar Ligi B/C Ligi play-off mücadelesi rövanş maçında İzlanda ile Kosova karşı karşıya geldi. İspanya Murcia'daki Enrique Roca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova 3-1'lik skorla kazandı.

İzlanda, 2. dakikada Orri Oskarsson'un golüyle öne geçti.

Vedat Muriç, 35. dakikada skora eşitliği getirdi. Muriç, 45+3. dakikada bu kez Milot Rashica'nın asistiyle golünü attı. 79. dakikada üçüncü kez sahneye çıkan Muriç, skoru belirledi.

İZLANDA 10 KİŞİ KALDI

İzlanda'da Aron Gunnarsson, 69. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaşlı Milot Rashica, maça ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Alanyasporlu Fidan Aliti ve Hataysporlu Visar Bekaj yedek bekledi. 

İlk maçı 2-1 kazanan Kosova, bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

İzlanda ise UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü.


Etiketler: #Kosova #İzlanda #uefa uluslar ligi

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