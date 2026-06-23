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Vedat Muriqi transferinin ardından: Fenerbahçe'den stopere sürpriz aday

Vedat Muriqi transferinin ardından: Fenerbahçe'den stopere sürpriz aday

23.06.2026 17:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vedat Muriqi transferinin ardından: Fenerbahçe'den stopere sürpriz aday

Vedat Muriqi transferi sonrası önceliğini stoper olarak belirleyen Fenerbahçe'nin listesine bir ismi listesine aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Vedat Muriqi ile transferde açılışı yapan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi kadroya stoper katmak.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de stoper adayları arasına Kim Min-Jae, Malang Sarr ve Nathan Ake'nin yanı sıra Wout Faes de girdi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi Leicester City'de bulunan futbolcu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Sağ ve sol stoper olarak oynayabilen Belçikalı futbolcu, önceki sezonun ilk yarısını Leicester City, ikinci yarısını ise Monaco'da (kiralık) geçirdi. İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin resmi adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Wout Faes önceki sezon 32 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer

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