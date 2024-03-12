Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Allianz Vero Volley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşılaşacak.
VERO VOLLEY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
VERO VOLLEY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados'un yöneteceği mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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