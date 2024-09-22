Verstappen'in galibiyet hasreti sürdü: Formula 1 Singapur GP'de kazanan Norris!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:50

Güncelleme: 22.09.2024 - 16:55

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 18. yarışına Singapur ev sahipliği yaptı.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden gerçekleşti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris yarışı ilk sırada bitirdi ve bu sezonki üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

Şampiyona lideri Max Verstappen'in ikinci bitirdiği yarışta geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da galibiyete uzanan McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Bu yarışın ardından lider Max Verstappen'le Lando Norris'in arasındaki puan farkı 51'e indi.

VERSTAPPEN'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Formula 1'de son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in kazanamama serisi devam ediyor.

Hollandalı pilot, son olarak 23 Haziran'daki İspanya Grand Prix'sinde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

O günden bu yana 7 yarışta Max Verstappen zirvenin uzağında kaldı.

F1 TAKVİMİ

Formula 1'de sezon 20 Ekim'de ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

Sezonun 19. yarışının ardından sırasıyla F1'e Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi ev sahipliği yapacak.