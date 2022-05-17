Veteran oyun kurucu Rajon Rondo hakkında çarpıcı iddia: Eski eşini ve çocuklarını tehdit etti
Veteran oyun kurucu Rajon Rondo'nun eski eşini ve iki çocuğunu ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Haberde, Rondo'nun eski eşi Ashley Bachelor'un koruma emri çıkarttığı belirtildi.
NBA’in veteran oyun kurucularından Rajon Rondo hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
TMZ Sports'un haberine göre Rajon Rondo, eski eşi Ashley Bachelor'a ve iki çocuğuna silah çektiği iddia edilirken ölüm tehditlerinde bulundu.
Haberde, Ashley Bachelor'ın yaşadığı bu olayın ardından kendisi ve iki çocuğu için koruma emri çıkarılması istediği belirtildi.
"ELİNDE SİLAHLA GERİ DÖNDÜ"
Ashley Bachelor ifadesinde, Rondo ve çocuğu konsol oyunu oynarken çocuğundan çamaşırları ayırmasını istediğinde Rajon Rondo'nun çok sinirlendiği ve oyun konsolunu duvara fırlatarak evdeki eşyalara zarar vermeye başladığını söyledi.
Bachelor, yaşanılanların ardından kendisinin ve çocuğunun çok korktuğunu belirtirken Rondo'nun kendisine "Sen artık ölüsün" diyerek evden çıktığını ve 15 dakika sonra elinde bir silahla geri döndüğünü dile getirdi.
Ashley Bachelor'ın koruma emrinin çıkarılması için verdiği ifade şu şekilde:
"Benim ve çocuklarımın güvenliği için son derece endişeliyim. Rajon'un değişken, düzensiz ve patlayıcı davranışlar gösterdiği geçmişi var. Sözlü, duygusal ve finansal olarak istismarcı. Oğlumuza fiziksel olarak zarar veriyor ve hakaretlerde bulunuyor."
Haberde, Bachelor'a yerel bir yargıç tarafından kendisi ve iki çocuğu için koruma verildiği öğrenilirken Rajon Rondo'nun ise polis tarafından herhangi bir suç şüphelisi olarak tutuklanmadığı yazıldı.
Rajon Rondo, kariyerinde 2008 yılında Boston Celtics ve 2020 yılında Los Angeles Lakers ile iki NBA şampiyonluğu elde ederken 4 kez de All-Star oyuncu seçildi. 36 yaşındaki oyun kurucu, şu an Los Angeles Lakers forması giymektedir.
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