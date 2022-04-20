Victor Nelsson: 'Torrent'e sahip olduğumuz için şanslıyız'
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Nelsson, Galatasaray'a transfer olduğu dönemden İspanyol hoca Domenec Torrent'e kadar birçok konuda görüşlerini bildirdi.
Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımdaki günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan aldığı teklifi kabul ederken zorlanmadığını belirten Nelsson, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, benim için gerçekten kolay bir karar verme süreci oldu" dedi.
Nelsson, yıldız isimlerle bir arada antrenman yapmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederken "İlk antrenmana geldiğimde de heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Marco, Muslera, Falcao burada iken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım" diye konuştu.
"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"
Galatasaray'daki kazanma baskısından söz eden Danimarkalı futbolcu, "Evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Bu kulüpte taraftar karşısında oynamak muhteşemdi. Taraftarı seviyorum, umarım onlar da beni seviyordur. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biliyorum bizim için zor bir sezon oldu özellikle Türkiye liginde, Avrupa ligi için değil. Maç kaybettiğimizde ya da ne olursa olsun taraftarı anlıyorum ve onlara saygı duyuyorum. Taraftar hayal kırıklığına uğrandığında ya da bazı oyunculara kızdıklarında tamamen anlıyorum onları. Ama biz oyuncular aslında en çok kendimize kızan ve sinirlenen, üzülenleriz, tüm bunlar olduğunda. Ama biliyorum eğer Galatasaray'da oynuyorsanız, her maçı kazanmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.
Taraftara da özel olarak değinen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, "Özellikle de önemli büyük maçlarda, stadın atmosferi çılgınca oluyor. Evde kendi sahamızda maç oynamayı seviyorum. Ayrıca taraftara karşı büyük bir saygım var ve onları çok seviyorum" dedi.
"ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ"
Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'ten övgü dolu sözlerle bahseden Nelsson, "Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil" diye konuştu.
Son olarak takımdaki oyuncuların Torrent'ten memnun olduğunu söyleyen Nelsson, "Ama Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular olarak ona sahip olduğumuz için şanslıyız" ifadelerini kullandı.
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