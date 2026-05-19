Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den flaş talip

Bonservisleri Galatasaray'da olan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ın Süper Lig'den talibi var. Samsunspor'un 2 futbolcuyla da ilgilendiği iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Samsunspor, Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı ancak kısa süre içinde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi.

Kazımcan Karataş geçen sezon 24 maçta forma giydi ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Nelsson ise 37 maçta 3.226 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi.