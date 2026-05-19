Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den flaş talip

19.05.2026 14:17:00
Geçen sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson ile ara transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Kazımcan Karataş'a Süper Lig ekibi Samsunspor'un talip olduğu iddia edildi.

Bonservisleri Galatasaray'da olan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ın Süper Lig'den talibi var. Samsunspor'un 2 futbolcuyla da ilgilendiği iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Samsunspor, Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı ancak kısa süre içinde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi.

Kazımcan Karataş geçen sezon 24 maçta forma giydi ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Nelsson ise 37 maçta 3.226 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı üretemedi.

