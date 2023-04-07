Victor Nelsson'suz Galatasaray 2'de 0 yaptı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un forma giymediği iki karşılaşmada mağlup olması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:41
Victor Nelsson'suz Galatasaray 2'de 0 yaptı
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Galatasaray son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken kaybedilen 2 maçta da Victor Nelsson'un oynamaması dikkat çekti.

Danimarkalı stoperin sarı kart cezası nedeniyle görev almadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi de deplasmanda sona ermişti.

Victor Nelsson

KAAN AYHAN'IN 11'DEKİ 2 MAÇINDA 2 YENİLGİ

Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Nelsson'u kulübede oturturken Başakşehir'e 3-2 kaybeden Galatasaray elendi. Nelsson'un yokluğunda ilk kez Konya'da 11'e giren, Başakşehir karşısında da sahada olan Kaan Ayhan'ın 11'de görev yaptığı 2 karşılaşmada Galatasaray'ın yenilmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

'BAY' HAFTASINDA 1 GÜN İZİN

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımının 28. haftayı BAY geçecek olmasına rağmen futbolculara sadece 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı-kırmızılılar 14 Nisan'daki Kayserispor hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray'ın bir hazırlık maçı yapmayı planladığı da öğrenildi. 


Victor Nelsson galatasaray süper lig Türkiye Kupası

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