Victor Nelsson'suz Galatasaray 2'de 0 yaptı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un forma giymediği iki karşılaşmada mağlup olması dikkat çekti.
Galatasaray son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken kaybedilen 2 maçta da Victor Nelsson'un oynamaması dikkat çekti.
Danimarkalı stoperin sarı kart cezası nedeniyle görev almadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi de deplasmanda sona ermişti.
Victor Nelsson
KAAN AYHAN'IN 11'DEKİ 2 MAÇINDA 2 YENİLGİ
Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Nelsson'u kulübede oturturken Başakşehir'e 3-2 kaybeden Galatasaray elendi. Nelsson'un yokluğunda ilk kez Konya'da 11'e giren, Başakşehir karşısında da sahada olan Kaan Ayhan'ın 11'de görev yaptığı 2 karşılaşmada Galatasaray'ın yenilmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.
'BAY' HAFTASINDA 1 GÜN İZİN
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımının 28. haftayı BAY geçecek olmasına rağmen futbolculara sadece 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı-kırmızılılar 14 Nisan'daki Kayserispor hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray'ın bir hazırlık maçı yapmayı planladığı da öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Albümüyle korkuttu
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- 20'den fazla yurttaş ölmüştü: Müteahhide tutuklama!
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt