Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı! 'Hayatımda böylesini görmedim'

Galatasaray, UEFA'nın Victor Osimhen'le yaptığı röportajın tamamını yayınladı. Nijeryalı yıldız kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"YAPMAM GEREKEN İ YAPTIM"

Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı.

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

Victor Osimhen transfer olduktan sonra kulübün düşündüğünden daha büyük olduğunu söyledi.

"Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor! En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim."

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Osimhen, "Ünlü olmadan önce çocukluğum çok zor geçti. Çok fakir bir aileden geliyorum. Gelecek vaat etmeyen bir yer. Hayallerimin gerçekleşmeye başladığı yerde büyüdüm. Orada bir çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık. Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka bulursan ikisini birleştirirdin. Eve götürür, yıkar, güneşte kurutur ve ertesi gün oynamak için kullanırdık" dedi.

Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen, "Victor’un futbol oynayacağını hiç düşünmemiştim. Babamın Victor’a verdiği tek şey İncil’iydi. Babam dedi ki; ‘Sana verecek param yok, sana sponsor olacak hiçbir şeyim yok ama al bu İncil’i ve git’ Hikayemiz böyle değişti" ifadelerini kullandı.

Kendine her zaman inandığını ifade eden Osimhen, "Büyürken, iyi bir hayat sürme ayrıcalığına sahip değildim. Ama kendime ve yeteneğime çok inanıyordum. Bir şekilde başaracağımı biliyordum" şeklinde konuştu.

Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen, "Annem Victor’u doğurduğunda, babam ona ‘Victory’ adını verdi. Çünkü Victor mucize bir çocuktu. İnsanlar bunu görmüyor. Onun yolculuğunu bilmiyorlar. Onun ne kadar mücadele ettiğini bilmiyorsunuz. Victor, bir savaşçı ve çocukluğundan beri kararlı bir ruha sahip. Onun motivasyonu beni gururlandırıyor" dedi.

Victor Osimhen kariyeri için, "Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde ama çok çalışmaya, her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım" diye konuştu.

Annesinin vefatına dair konuşan Nijeryalı futbolcu, "Victor Osimhen: “Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen’in ablası Blessing Osimhen:

"Victor bugün bulunduğu noktaya tesadüfen gelmedi. Annem ve babamın onunla gurur duyduğuna eminim. Sonsuza kadar, son nefesime kadar onunla gurur duyacağım."