Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demokratik Kongo, Osimhen ve Ndidi'yi üzdü!

Demokratik Kongo, Osimhen ve Ndidi'yi üzdü!

17.11.2025 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Demokratik Kongo, Osimhen ve Ndidi'yi üzdü!

Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde penaltılar sonucu Nijerya'yı 4-3'le geçti ve konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Prince Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadeleninin 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında gülen taraf 4-3'lük skorla Demokratik Kongo oldu.

Nijerya, 3. dakikada Ogochukwu Onyeka ile öne geçti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü ise dakika 32'de Alanyaspor'da forma giyen Elia Meschack kaydetti.

Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 46. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Wilfred Ndidi, 120 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde penaltılar sonucu Nijerya'yı 4-3'le geçerek ve konfederasyonlar arası play-off'lara katılmaya hak kazandı.

İlgili Konular: #Nijerya #Demokratik Kongo #2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

Nijerya Milli Takımı'nda ödeme krizi çözüldü
Nijerya Milli Takımı'nda ödeme krizi çözüldü Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off maçında Gabon ile karşı karşıya gelmeden önce yaşanan ödeme krizini çözdü ve bugünkü idmana çıktı.
Nijerya'nın Dünya Kupası yolunda rakibi Demokratik Kongo oldu!
Nijerya'nın Dünya Kupası yolunda rakibi Demokratik Kongo oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.
Nijerya cephesinden Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama!
Nijerya cephesinden Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. Müsabakanın ikinci yarısında forma giyemeyen Osimhen'in sakatlığıyla ilgili Nijerya teknik direktöründen açıklama geldi.