Victor Osimhen'den Galatasaraylı taraftarlara övgü: 'Onlar sayesinde turu atladık'

26.02.2026 02:06:00
Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, 3-2 biten Juventus maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Torino'daki Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Turu değerlendiren Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik" dedi.

"ONLAR SAYESİNDE TURU ATLADIK"

Maçın oyuncusu seçilen ve taraftarlarla ilgili konuşan Osimhen, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi #victor osimhen

