Victor Osimhen'den imza sonrası ilk açıklama: 'Buraya gelmemin nedeni...'

Galatasaray'a bonservisi ile geri dönen Victor Osimhen, kulüp kanalına özel konuştu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

Victor Osimhen: "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz."

"BAŞKAN VE YÖNETİCİLER ÇOK MÜCADELE VERDİ"

Victor Osimhen: "Açıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi."

"GERÇEKTEN Mİ ALACAKSINIZ?" DEDİ"

Abdullah Kavukcu: "Bir hayalimiz vardı başkanımla, ocak ayında konuşmaya başlamıştık. Başkanımla konuştuktan sonra da Victor ile konuştuk. O zaman 'burada devamlı kalmanı istiyoruz Victor' demiştik. O da bizimle beraber kalacağını iletti. 'Gerçekten mi alacaksınız?' dedi. Başkanımla ve yöneticilerimizle birlikte ciddi bir çalışma yaptık."

"Victor gerçekten Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Bu rakamlardan bugün dünyadaki futbolcularda vazgeçebilecek, bu kadar Galatasaray sevgisi, taraftarımız öyle bir algı ve o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturdu ki bırakıp gitmek istemedi. Çok mutluyum. Heyecanımı hala hissediyorum. Çok yorulduk, çok çalıştık. Çok hikayesi var. Sadece transfer yapmadık. Dünya markası olma yolunda Galatasaray'ı farklı bir yere getirdik. Taraftarımız hep istedi. Taraftarımızdan da Victor ile alakalı çok ciddi destek bekliyoruz. Victor bizi çok istedi, biz de onu çok istedik. O da, biz de çok şeyden vazgeçtik. Hiçbir şey satmadan aldık. 1 sene içinde Victor'un tüm bedelini ödeyeceğiz. 4 sene beraberiz, daha 4 seneler olacak. O buranın bir parçası."

"GALATASARAY'A KAZANDIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Dursun Özbek: "Türkiye'nin çok yerini gezdik son dönemde. En ücra köşede bile 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Bu kadar ilgiyi çektiği için Osimhen bunu hak etmişti. Bu sevgiye karşılık olarak biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Muazzam bir sevgi seli var. Buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki senelerde en iyisini yapacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray'da mutlu sezonlar diliyorum kendisine. Taraftarın beklentisi büyük, o da farkında. Yönetim olarak biz taraftarın beklentisine cevap verdiğimiz için mutluyuz. Sezona az kaldı. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor'a hem tüm oyuncularımıza başarılı bir lig başarılı bir Şampiyon Ligi diliyorum. Victor, Galatasaray'a kutlu olsun."