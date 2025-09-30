İstanbul'da tarihi zafer: Galatasaray, Liverpool’u eli boş gönderiyor!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Liverpool’u ağırladı.

Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı. Galibiyet golü Victor Osimhen'in penaltı vuruşuyla geldi.

Bununla birlikte Galatasaray 3 puana yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırlayacak.

REKOR ARTIK VICTOR OSIMHEN'DE

Victor Osimhen, Liverpool'a attığı golle tarihe geçti. Yıldız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde 10. golüne ulaştı ve bu organizasyonda en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 1-0 Liverpool

81' Mohamed Salah'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

76' Mauro Icardi, itirazları nedeniyle hakem Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

76' Ismail Jakobs, düdükten sonra topa vurduğu gerekçesiyle Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75' Galatasaray'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlkay Gündoğan oyundan çıkarken, Gabriel Sara yerine giren isim oluyor.

73' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Conor Bradley, Barış Alper Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

72' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yunus Akgün oyundan çıkarken, Roland Sallai yerine giren isim oluyor. Victor Osimhen oyundan çıkarken, Mauro Icardi yerine giren isim oluyor.

68' Liverpool'da beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Hugo Ekitike oyundan çıkarken, Alexis Mac Allister yerine giren isim oluyor.

62' Liverpool'da aynı dakikada üç oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cody Gakpo oyundan çıkarken, Mohamed Salah yerine giren isim oluyor. Ryan Gravenberch oyundan çıkarken, Alexander Isak yerine giren isim oluyor. Jeremie Frimpong oyundan çıkarken, Conor Bradley yerine giren isim oluyor.

61' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Abdülkerim Bardakcı, topla birlikte ilerleyen Florian Wirtz'e müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

56' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Liverpool gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Alisson Becker oyundan çıkarken, Giorgi Mamardashvili yerine giren isim oluyor.

54' Ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Victor Osimhen'in hızla ilerleyerek ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta Alisson Becker topa hakim olmayı başarıyor.

49' Jeremie Frimpong'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Ekitike'nin yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

45' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkerim Bardakcı'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

45' Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Ryan Gravenberch, topla birlikte ilerleyen Victor Osimhen'e müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mario Lemina, topla birlikte ilerleyen Curtis Jones'a müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

32' Dominik Szoboszlai'nin ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Milos Kerkez'in yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

32' Ceza alanında topla buluşan Florian Wirtz'in yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.

30' Pozisyonun devamında Davinson Sanchez'in penaltı noktası yakınından yaptığı röveşata vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

25' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

16' GOOOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Alisson Becker'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

15' Galatasaray penaltı kazanıyor! Dominik Szoboszlai'nin, Barış Alper Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösteriyor.

2' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanında sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Alisson Becker topu kornere göndermeyi başarıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.