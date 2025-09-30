Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!

Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!

30.09.2025 23:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yedek kulübesinde başladığı Galatasaray maçında dikkat çeken bir sekans yaşadı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk oldu. İngilizlerin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Maçta ilk düdük çaldığı anda saha kenarında olan Mohamed Salah, yedek kulübesine doğru geçerken Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarından olumsuz etkilendi.

Topun Liverpool'da olduğu anlarda Galatasaraylı taraftarlardan yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükselirken, Salah'ın bu seslerden rahatsız olduğu ve kulaklarını tıkadığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar sosyal medyada viral oldu.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #mohamed salah

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool: İşte Galatasaray için 90 dakikanın şifresi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool: İşte Galatasaray için 90 dakikanın şifresi! Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Jota Silva'dan derbi açıklaması: 'Galatasaray maçı zor olacak'
Jota Silva'dan derbi açıklaması: 'Galatasaray maçı zor olacak' Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Jota Silva, 3-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Liverpoollu Hugo Ekitike'den Galatasaray itirafı!
Liverpoollu Hugo Ekitike'den Galatasaray itirafı! Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Liverpool'un Fransız oyuncusu Hugo Ekitike, RAMS Park'ın atmosferi hakkında açıklamalarda bulundu.