Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk oldu. İngilizlerin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Maçta ilk düdük çaldığı anda saha kenarında olan Mohamed Salah, yedek kulübesine doğru geçerken Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarından olumsuz etkilendi.

Topun Liverpool'da olduğu anlarda Galatasaraylı taraftarlardan yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükselirken, Salah'ın bu seslerden rahatsız olduğu ve kulaklarını tıkadığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar sosyal medyada viral oldu.