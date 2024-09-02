Son Dakika: Galatasaray Ismail Jakobs transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Ismail Jakobs'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transfer konusunda Monaco ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Fransa Ligue 1 ekibine 1 milyon Euro ödeneceği ifade edilirken Senegalli oyuncuya da 2.1 milyon Euro senelik ücret verileceği aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur."
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