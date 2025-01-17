Victor Osimhen: "Hatalarımızdan ders alacağız"
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız." dedi.
Nijeryalı golcü, "Takıma geldiğim zaman beni çok iyi karşıladı herkes. Çok yardımcı oldular bana. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen ayrıca, "Bu bizim işimiz. Sahadaki 11 değil, herkes hazır. Haftada iki maç normal. Ben hazırım. Takımım için her zaman her şeyi yapmak istiyorum. Şimdi bu maça bakacağız ve hatalarımızdan ders çıkaracağız." diye konuştu.
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