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Victor Osimhen'in yeni takımı belli oluyor: 'Transferin önünde tek engel var'

Victor Osimhen'in yeni takımı belli oluyor: 'Transferin önünde tek engel var'

4.07.2025 14:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen'in yeni takımı belli oluyor: 'Transferin önünde tek engel var'

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği Victor Osimhen'in İtalyan devi Juventus ile anlaştığı, ancak transferinde önündeki tek engelin bonservis bedeli olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen transferi. Sarı-kırmızılıların oyuncunun kararını beklediği ifade edilirken İtalyan basınından çarpıcı bir haber geçildi.

OSIMHEN, JUVENTUS İLE ANLAŞTI

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Victor Osimhen, Juventus ile bir süre önce anlaşma sağladı. Nijeryalı golcünün, İtalyan devine "evet" dediği ancak transferin önünde engellerin olduğu ifade edildi.

SORUN SERBEST KALMA BEDELİ

Osimhen transferinin önündeki en büyük sorunun, Nijeryalı golcünün 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu aktarıldı. Osimhen'in Napoli'den aldığı net maaşında 9 milyon Euro olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic'in 12, Jonathan David'in 6 milyon Euro alacağı ortamda Juventus'un Osimhen ve Kolo Muani arasında tercih yapacağı kaydedildi.

Victor Osimhen'in Juventus'a transferi durumunda İtalyan devinde Kolo Muani defterinin kapanacağı vurgulandı.

OSIMHEN'E “BEKLE” MESAJI

Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin temmuz ayının ortasında sona ereceği hatırlatılırken, Juventus'un yıldız golcüden beklemesini istediği aktarıldı.

Juventus'un, Osimhen'in maliyetini düşürmek için Aurelio De Laurentiis ile görüşeceğinin altı çizildi.

Kolo Muani'nin ise Juventus'ta kalmaya istekli olduğu ancak oyuncu için Chelsea'nin devreye girmesiyle durumun karmaşıklaştığı kaydedildi.

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