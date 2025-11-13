Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ara transfer planını belirledi... Galatasaray'ın transfer listesinde tam 8 isim!

13.11.2025 15:31:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde en az 3 bölgeye takviye planladığı ve bu doğrultuda gündemine 8 futbolcuyu aldığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçından galibiyetle ayrılıp bir üst tur için iddialı konuma gelen Galatasaray’da Avrupa’da elde edilecek başarı, ara transfer politikasını etkileyebilir.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündemde yer alan en önemli isim, İtalya Serie A takımlarından Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman.

TRT Spor’da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Lookman için ara transferde 40 milyon Euro'luk bir bütçe ayırabilir. Galatasaray, yaz transfer döneminde de yıldız futbolcuyla ilgilenmişti.

ORTA SAHAYA 3 ADAY 

Ara transferde orta saha ve stoper hattına yapılacak takviyelerin de gündeme gelebileceği ifade edildi. Orta saha için adaylar arasında Club Brugge’den Raphael Onyedika’yla birlikte Hakan Çalhanoğlu ve Frank Anguissa’nın listede yer aldığı kaydedildi.

STOPER LİSTESİNDE 4 İSİM VAR 

Sarı-kırmızılıların stoper transferi içinse listesindeki isimler arasında Mohammed Salisu, Strahinja Pavlovic, Calvin Bassey ve Lucas Beraldo'nun yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasından en yüksek piyasa değerine sahip isim 40 milyon Euro ile Ademola Lookman.

Listedeki diğer isimlerin güncel piyasa değerleri şöyle:

Lucas Beraldo - 25 milyon Euro

Calvin Bassey - 28 milyon Euro

Strahinja Pavlovic - 18 milyon Euro

Mohammed Salisu - 10 milyon Euro

Frank Anguissa - 27 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu - 25 milyon Euro

Raphael Onyedika - 20 milyon Euro

