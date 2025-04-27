Victor Osimhen'den Alvaro Morata açıklaması!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 5-1 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Victor Osimhen'den Alvaro Morata açıklaması!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:21

ikas Eyüpspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, 5-1 kazandıkları maça dair şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler."

"Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız."


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Alvaro Morata

İlgili Haberler

Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kontrat yanıtı!

Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kontrat yanıtı!
Arda Turan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Bugün hiçbir şeyden memnun değilim'

Arda Turan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Bugün hiçbir şeyden memnun değilim'
Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet: Eyüpspor 1-5 Galatasaray

Galatasaray'dan 5 gollü galibiyet: Eyüpspor 1-5 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler