Victor Osimhen'den Alvaro Morata açıklaması!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 5-1 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
ikas Eyüpspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Victor Osimhen, 5-1 kazandıkları maça dair şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler."
"Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız."
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Alvaro Morata
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