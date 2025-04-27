Victor Osimhen'den Alvaro Morata açıklaması!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:21

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:21

ikas Eyüpspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, 5-1 kazandıkları maça dair şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler."

"Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız."