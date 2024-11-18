Manchester United, Victor Osimhen'i istiyor: Napoli'den transfer teklifine yanıt!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:37

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:37

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı gündemden düşmüyor.

İtalyan basını, önceki günlerde Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini gündeme taşımıştı.

MANCHESTER UNITED'DAN OSIMHEN TEKLİFİ

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için para + Joshua Zirkzee teklifini Napoli'ye sundu.

Haberde, Manchester United'ın Zirkzee'nin yanında sunduğu bonservis bedeli teklifinin 30 milyon Euro olduğu kaydedildi.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Napoli'nin Osimhen için serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği ancak Manchester United'dan gelen teklifin ardından transfer konusunda pazalıklara açık olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Manchester United'ın teklifine rağmen Osimhen'in Napoli'deki 11 milyon Euro'luk yıllık ücretinin İngiliz ekibinde sorun olabileceği vurgulandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon Euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz" demişti.

Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.