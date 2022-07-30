Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Dinamo Kiev maçındaki 'Vladimir Putin' tezahüratıyla ilgili özür dilemeyeceklerini söyledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
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