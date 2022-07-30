Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Dinamo Kiev maçındaki 'Vladimir Putin' tezahüratıyla ilgili özür dilemeyeceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:28

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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