Fenerbahçe'de Arda Güler Jorge Jesus'un doğum gününü elini öperek kutladı

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Fenerbahçeli futbolcular teknik direktörü Jorge Jesus'un 68. yaş gününü kutladı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları hocalarını tokalaşarak tebrik ederken genç yıldızı Arda Güler ise elini öperek tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:21

Fenerbahçeli futbolcular teknik direktörü Jorge Jesus'un 68. yaş gününü kutladı.

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